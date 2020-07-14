أصبح القصر الذي كان مقر إقامة الأمير هاري في قلب البحر الكاريبي معروضاً للبيع في السوق العقاري مقابل 25 مليون دولار أمريكي فقط، ويبحث عن مشترٍ بعد أن اضطر مالكوه إلى تخفيض سعره وخصم 14 مليون دولار من السعر الذي كان مطلوباً في السابق.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة «ديلي ميرور» البريطانية، واطلعت عليها «العربية.نت» فإن القصر الفخم الذي يقع في جزيرة «باربادوس» في قلب البحر الكاريبي أصبح سعره الآن بعد التخفيض 20 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار)، وفقا لموقع «العربية».

وبحسب المواصفات التي أعلنها مالكو القصر ونشرتها الصحيفة البريطانية فإن العقار أشبه بالخيال حيث يمتد البناء على 14 ألف قدم مربعة، ويضم 10 غرف نوم و10 دورات مياه، كما أنه يقع بعيداً عن المنحدرات الطبيعية في الجزيرة الكاريبية، ويتميز أيضاً بشاطئ خاص ومسبح كبير و«تراس» ترفيهي وصالة رياضية (جيم) ومرافق صحية أخرى (سبا).

كما يضم القصر كوخاً صغيراً لإقامة الضيوف، ومجلساً في الطابق الأرضي، وفي كوخ الضيافة يتوفر 3 غرف نوم و3 حمامات.

كما يوجد مرافق خاصة منفصلة للموظفين تتسع لـ19 موظفا بما في ذلك الخدم والطهاة والخادمات وعمال الحديقة والأمن.

ويتمتع القصر الذي نشرت «ديلي ميرور» صوره بمزايا أمنية فائقة على مدار الساعة، كما أن الوصول إليه يتم باستخدام ممر خاص مسور ومخفي بالأشجار والشجيرات الصغيرة.

وكان هذا القصر الفخم مقراً لاقامة الأمير هاري في العام 2010، كما ظهر على «تلفزيون الواقع» ضمن البرنامج العالمي الشهير «إكس فاكتور»، كما كان أيضاً مقراً لاقامة عدد من النجوم العالميين مثل إلتون جون وأنطوني جوشوا ونيكول كيدمان وهيو غرانت.