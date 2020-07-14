قررت سلطنة عُمان (الثلاثاء)، السماح لمواطنيها بالسفر خارج البلاد، وفق شروط معينة، فيما أبقت على منطقتين تحت العزل العام للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد. ووفق وكالة الأنباء العُمانية، وافقت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات جائحة كورونا، على سفر المواطنين للخارج عبر المنافذ الجوية، شريطة التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية، أو أي ضوابط ستصدر مستقبلاً من الجهات المعنية. وأعلنت اللجنة إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة حتى إشعار آخر؛ بسبب ارتفاع عدد إصابات «كوفيد-19» بالمنطقتين. وسجلت السلطنة أمس 1389 إصابة جديدة بالفايروس المستجد ليصبح إجمالي الحالات المصابة 59568.