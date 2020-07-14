لم تتوقع شقيقة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو أن نشرها صورا وفيديوهات لابن أخيها سيدفع القضاء البرتغالي لملاحقته. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية (الثلاثاء)، كان رونالدو يقضي رفقة أقاربه إجازته بالقرب من شاطئ ماديرا، وحين نشرت شقيقته صور نجله ذي الـ10 أعوام على حسابها في «إنستغرام» يقود دراجة مائية وحيدا، فتحت السلطات تحقيقا رغم حذف الصور. وقال رئيس شرطة مارتيمي: «ركوب الجت سكي يحتاج رخصة قيادة وللكبار فقط.. وسنرى ما رأي القاضي». وينص القانون البرتغالي على أن قيادة الدراجة المائية دون رخصة يتسبب في غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني، أو السجن لـ3 أشهر.