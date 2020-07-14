ترفع قلة النوم ليلا لأقل من 8 ساعات مستويات التوتر على مدار اليوم، ويؤكد أطباء مركز مايوكلينيك الأمريكي في أريزونا أن التوتر يزيد الإصابة بالقلق النفسي السريري 17 ضعفا حال النوم نحو 5 ساعات، ما يؤدي للاكتئاب، وضعف قدرة الدماغ على تنظيم المشاعر، واضطراب المزاج والتفكير السلبي، وخلل في أداء الذاكرة والقدرة على التعلم، مع صعوبة فقدان الوزن لزيادة الشهية للأطعمة غير الصحية كالحلوى، علاوة على زيادة التعرض للنوبات القلبية وارتفاع مستوى ضغط الدم وفقدان قدرة الجسم على تنظيم الهرمونات، وأخيرا التسبب في الحوادث المرورية، نتيجة إبطاء وقت رد الفعل وإدراك الخطر وقلة القدرة على الانتباه.

1 تزيد الإصابة بالقلق النفسي 17 ضعفا

2 الاكتئاب وخلل الذاكرة والقدرة على التعلم

3 صعوبة فقدان الوزن بسبب زيادة الشهية

4 ارتفاع الضغط والتعرض لنوبات قلبية

5 التسبب في الحوادث لبطء وقت رد الفعل