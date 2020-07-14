عادت ولاية كاليفورنيا للمربع الأول بعد أن أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، أمس (الاثنين)، بتعليق إعادة فتح الأعمال والأنشطة في الولاية إثر ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجه نيوسوم بإغلاق المقاهي ومنع العمل في المناطق المغلقة من المطاعم، كما قرر غلق دور العبادة وصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر في أكثر المقاطعات التي تشهد تزايدا في الإصابات بالمرض.

كما أعلنت أكبر منطقتين بهما مدارس في الولاية، وهما لوس أنجلس وسان دييغو، أن كل العمليات التعليمية ستكون عبر الإنترنت عند استئناف الدراسة بعد أسابيع قليلة.

وأصبحت ولايات فلوريدا وأريزونا وكاليفورنيا وتكساس، البؤر الجديدة للجائحة في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، إذ زادت حالات الإصابة بوتيرة سريعة في 40 ولاية أمريكية على مدى الأسبوعين المنصرمين.

وأعلنت فلوريدا (الأحد) تسجيل زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية، بأكثر من 15 ألف حالة في 24 ساعة.