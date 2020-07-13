رغم نفيها، قال المدير السابق لأعمال المغنية اللبنانية هيفاء وهبي في مصر، محمد وزيري، إنه تزوجها منذ 3 سنوات، وكانت تعيش معه في منزل واحد، مشيرا إلى أن خلافاتهما بدأت بسبب أحد الأفلام. وأضاف وزيري، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب (الأحد)، أنه تزوج هيفاء منذ عام 2017، لكن علاقتهما توترت قبل بدء تصوير فيلم «أشباح أوروبا»، مستدركاً: «تفاجأت برحيلها قبل استكمال الفيلم». وتابع: «أنا وهيفاء لم ننفصل، وطلبت السفر للخارج، وأكدت أنها ستعلن الانفصال رسمياً بعد عودتها.. لم أكن أريد إعلان زواجنا بالوثائق الرسمية».