أجرت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق عملية قسطرة في القلب بمستشفى كليفلاند في أبوظبي، ونشرت ابنة شقيقتها ومديرة أعمالها لينا رضوان عبر حسابها في «فيسبوك» (الإثنين) صوراً لتوفيق بعد العملية، وأرفقتها بتعليق أكدت فيه أن حالة خالتها الصحية مستقرة، فيما لاقت تفاعلاً كبيراً من محبي توفيق التي ولدت في سورية لأب لبناني عام 1937، وبدأت الغناء بعمر 13 عاماً، وفي الستينات عملت بالإذاعة الأردنية، وتميزت بالغناء البدوي، ولحن لها عدد من الكبار، منهم ملحم بركات وإلياس الرحباني ورفيق حبيقة، وشاركت في أفلام عدة خلال الستينات والسبعينات، بينها عتاب وحسناء البادية وعروس من دمشق وأيام في لندن.