حالة من الجدل أثيرت حول صحة الممثل المصري لطفي لبيب، بعدما تناقل متداولو وسائل التواصل دخوله المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية. بينما أكدت نقابة المهن التمثيلية المصرية أنها لا تدري شيئا عن دخوله المستشفى.ولحسم الأمر، خرج لبيب في مقطع فيديو نشره على حساب القناة الأولى المصرية في "فيسبوك" (الأحد)، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة، ولا حقيقة لما يقال عن وجوده بالعناية المركزة بأحد المستشفيات، مشيرا إلى أنه يعاني من وعكة صحية تمنعه من التمثيل في الوقت الحالي، وإن أراد الجمهور تسمية الأمر باعتزال أو شبه اعتزال فليسموه كما يحبون.لطفي لبيب الذي قدم على مدار مسيرته الفنية ما يزيد على 350 عملا فنيا، قال إنه لا يستطيع اعتزال الفن بشكل كامل، غير أنه في الوقت الحالي يعاني من آثار جلطة بالمخ، تضرر منها النصف الأيسر من جسده، ما أثر على حركته بعض الشيء، مفضلا ألا يظهر للجمهور بشكل يضر تاريخه الفني، واختتم: «لن أقف أمام الكاميرا إلا إذا كنت قادرا على ذلك بشكل كامل».