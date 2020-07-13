كشف اختصاصي المناعة الروسي نيكولاي كريوتشكوف عدداً من الفئات التي تحظى بفرص كبيرة لتجنب عدوى «كوفيد-19»، أو يمرون بالمرض دون الإحساس به. ووفق RT، أول فئة من هؤلاء المحصنين هم من يمتلكون «مناعة» فطرية بالولادة، والتي تعمل ضد الفايروس ولا تسمح للعدوى باختراق الجسم، أما الفئة الثانية فهم المتعافون من عدوى الفايروسات التاجية الموسمية إذ تُخزن أجسادهم المضادات القوية في ذاكرة خلايا «تي» المناعية، ما يجعل الاستجابة المناعية لديهم نشطة وقوية. أما الفئة الثالثة فهم من يتمتعون بأجساد ذات بنية قوية، وليسوا عرضة للجلطات أو القصور المناعي، وهؤلاء حتى لو أصيبوا، يمر المرض عليهم دون أن يشعروا به.