قال قائد شرطة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا (الاثنين)، إنه تم العثور على جثة الممثلة والمغنية نايا ريفيرا، إحدى بطلات المسلسل الشهير «جلي» بعد اختفائها.

وكانت السلطات قالت الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن ريفيرا غرقت بعد أن استأجرت زورقا على بحيرة بيرو قرب لوس انجليس مع ابنها جوزي (4 سنوات)، الذي عثر عليه سالما.

وأطلقت السلطات الأمريكية عملية للبحث عن الممثلة والمغنية، نايا ريفيرا، التي يعتقد أنها توفيت غرقا في بحيرة بيرو بجنوب ولاية كاليفورنيا.

وأكدت شرطة مقاطعة فينتورا أن ريفيرا (33 عاما) استأجرت (الثلاثاء) قاربا للقيام بنزهة في البحيرة مع نجلها البالغ من العمر 4 سنوات، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وبعد 3 ساعات، تم العثور على القارب وعلى متنه الطفل بمفرده وبطاقة هوية الممثلة.

وقال الطفل للمحققين إن والدته بادرت إلى السباحة في البحيرة لكنها اختفت ولم تعد إلى القارب.

وتعرف ريفيرا بدور سانتانا لوبيز، بطلة المسلسل الموسيقي الكوميدي الدرامي التلفزيوني (Glee)