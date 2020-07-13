رغم الرهان على نظرية «مناعة القطيع» كوسيلة لمكافحة كورونا، أظهرت دراسة حديثة أن المتعافين يفقدون مناعتهم ضد الفايروس خلال أشهر، ما يجعلهم عرضة للإصابة عاماً بعد عام كنزلات البرد. ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، حلل علماء جامعة «كينغز كوليدج» في لندن الاستجابة المناعية لنحو 100 مريض وعامل بالرعاية الصحية، ليفاجأوا بأن 17% فقط احتفظوا بالمناعة لـ3 أشهر من شفائهم، بينما اختفت الأجسام المضادة من 83% منهم خلال أيام، ما يعني إمكانية إصابتهم مجدداً، وربما أكثر من مرة على مدار العام. وقالت قائدة الدراسة كاتي دوريس: «سرعان ما تتضاءل المناعة ما يرجح إعادة النظر في فعالية هذه النظرية».