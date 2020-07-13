قد لا تعلم أن هناك 5 أجهزة في منزلك تستهلك الكهرباء حتى لو كانت مغلقة، ووفق موقع «ديلي ميل» البريطاني، يستهلك شاحن متصل بالمقبس وغير متصل بالهاتف 1.2 واط يومياً، أما عمل «الريسيفر» رغم إغلاق التلفزيون فيستهلك 22 واط يومياً، ما يرفع فاتورتك السنوية بنحو 150 ريالاً، كما يستهلك التلفزيون على وضعية الاستعداد لا الإغلاق 24 واط يومياً بتكلفة سنوية 180 ريالاً، ويسحب اللابتوب والحاسوب حال ظل متصلا بالكهرباء حتى بعد إغلاقه 96 واط يومياً بتكلفة 376 ريال سنوياً. أما الأجهزة المزودة بمؤقت فتستهلك 108 واط يومياً، طالما متصلة بالكهرباء ما يكلفك نحو 400 ريال سنوياً.1 شاحن هاتف متصل بالمقبس 1.2 واط يومياً2 ريسيفر متصل بتلفزيون مغلق 22 واط3 تلفزيون على وضعية الاستعداد 24 واط4 لابتوب وحاسب آلي مغلق 96 واط5 مكيف بالرموت كونترول 108 واط