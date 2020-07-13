رصد علماء الفلك اليابانيون توهجا فائقا في النجم AD Leonis، لم يرصد مثله في السابق.

وتفيد مجلة Forbes بأنه وفقا لبيانات العلماء النجم AD Leonis أكبر بـ20 مرة من الشمس، ويقع على بعد 16 سنة ضوئية من الأرض. ولم يسبق لعلماء الفلك أن رصدوا توهجا كالذي رصدوه هذه المرة، لذلك يعتبرونه إشارة إنذار للأرض.

وقد استبعد العلماء أيضا احتمال تكرر هذا السيناريو في الشمس.

ويشير علماء الفلك إلى أن التوهج الكوني هو عبارة عن إطلاق مفاجئ لطاقة نشطة على نجم بجانب مجموعة البقع الشمسية، الذي يرافقه أحيانا قذف كتلة تاجية وعواصف مغناطيسية شديدة.

والتوهح الفائق الذي رصده علماء الفلك في النجم AD Leonis ناتج عن انفجارات أقوى بـ10 آلاف مرة من التي تحدث في الشمس، لذلك يمكن أن تشكل العاصفة المغناطيسية الناتجة عنه خطورة كبيرة على الأرض.