وعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (الأحد)، بالعمل على توفير شقة لكل مواطن مصري يطلب الحصول على شقة، وفق شروط ميسرة وبمساعدة الدولة.

وقال السيسي في كلمة خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات في القاهرة: «كل مواطن مصري سيطلب شقة سنعطيه».

وأكد السيسي على ضرورة أن يتعاون المواطنون المصريون مع الدولة من أجل الحصول على شقق، مشيرا إلى أن الدولة ستسهل على المواطنين الحصول على الشقق.

وطلب السيسي من المواطن المصري «أن يكون جاهزا»، واعدا بأن «الدولة ستيسر له ما أمكن من تمويل منخفض التكلفة».

وقال إن «الدولة ستيسر ما أمكن، وتقوم بتمويل منخفض التكلفة، ونحاول أن نساعدك في الحصول على ما تطلب».

وتابع: «الدولة المصرية أخذت عهدا على نفسها ألا تقوم بتنفيذ أي شيء إلا بشكل يليق بمصر والمصريين. سنقوم بعمل أفضل شيء على قدر إمكاناتنا في حال كانت يدنا واحدة».