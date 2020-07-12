بمشاركة نخبة مميزة من المسرحيين السعوديين والعرب، تعقد مجموعة «المسرح ثقافة» ندوة بعنوان «المسرح والوسائطية» أون لاين، في الساعة الـ9 مساء (الإثنين) بتوقيت المملكة، عبر منصة Facebook room.وستقام الندوة بمشاركة كل من المسرحى خالد الرويعي من البحرين، دكتور أحمد الشرجى من العراق، دكتور محمود سعيد من مصر، الناقد محمد الروبى من مصر، المسرحى عبيدو باشا من لبنان، دكتورة زينب لوت من الجزائر، ويدير الحوار المسرحى سامى الزهرانى، وينسقه الإعلامية غادة كمال.يذكر أن مجموعة «المسرح ثقافة» أسست منذ نحو 4 سنوات على يد رئيس فرقة مسرح الطائف سامى الزهرانى؛ بهدف مناقشة وتقديم كل ما يتعلق بالمسرح على مستوى العالم العربي، وتكريم شهري لأحد رموز المسرح العربي، وتقديم برامج متنوعة أسبوعياً، ما دفع العديد من النخب المسرحية العربية للسعي للانضمام للجمعية.