اتخذ المغني المغربي سعد لمجرد، (الأحد)، قراراً إنسانياً جديداً يتعلق بأغنيته المصورة الجديدة «عدى الكلام»، إذ أعلن تأجيل طرح الأغنية إلى الأربعاء 15 يوليو الجاري، وذلك حداداً على أرواح الفنانين الذين توفوا خلال الأيام الأخيرة.وقال في رسالة مصورة عبر حسابه على «إنستغرام»: «حداداً على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء، سنؤجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء 15 يوليو.. اللهم ارحمهم جميعاً».وشهدت الفترة الماضية وفاة فنانين مشاهير مثل الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي ومؤسس «فرقة رضا» للفنون الشعبية الفنان محمود رضا، والمنتجة السينمائية الفلسطينية مي مسحال، والفنان العراقي حسين السلمان. يذكر أن أغنية «عدى الكلام» هي أول أغنية يقدمها لمجرد باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما.