أجل المغني المصري محمد منير، حفلته الغنائية في دار الأوبرا المصرية، التي كان مقرراً إقامتها الخميس القادم، فيما أكدت وزارة الثقافة المصرية أن الحفلة تأجلت بناء على رغبته دون الكشف عن الأسباب، مشيرة إلى أن «الكينج» كما يلقبه معجبوه، سيحدد موعداً آخر في وقت لاحق.وطرح منير أخيراً أغنية «الناس في بلادي»، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبدالمحسن. كما أحيا في 29 مايو الماضي حفلة غنائية دون جمهور بمناسبة عيد الفطر، وحرص خلاله على طمأنة جمهوره ومحبيه على نجاح العملية الجراحية التى أجراها في مفصل الحوض، ووقف أمام الكاميرا على قدميه ليؤكد أنه بصحة جيدة.ونقلت صحف مصرية في وقت سابق، أن منير أجرى جراحة دقيقة في العظام بأحد المراكز الطبية الكبرى في القاهرة، تكللت بالنجاح.