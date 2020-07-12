سجّل مركز رصد الزلازل بجامعة طهران 6 هزات أرضية، راوحت قوتها بين 2.5 و4.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت بلدة «فيروز كوه» شرق العاصمة الإيرانية خلال الساعات الماضية. ومنذ فجر (الأحد) تعرضت البلدة لهزات بقوة 3.5 و2.5 و4.2 و3.6 و3.3 على التوالي، كان مركزها على عمق 7 و8 كيلومترات، وأكد حاكم البلدة أن السلطات لم تسجل خسائر مادية أو بشرية. ووفق RT لم يشعر سكان العاصمة بالهزات، فيما تتخوف السلطات من وقوع زلزال مدمر في طهران الواقعة على 4 تصدعات أرضية تمتد عشرات الكيلومترات، وعليها مبانٍ لا تتوافق مع معايير مقاومة الزلازل، ويسكنها الملايين.