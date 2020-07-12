كشفت تقارير صحفية اليوم (الأحد) عن الحالة الصحية لنجم بوليوود، أميتاب باتشان، الذي أعلن أمس (السبت) إصابته بفايروس «كورونا»، في وقت أعلن عن إصابة ثلاثة أفراد من عائلته بالفايروس.وقالت وكالة «أسوشيتد برس» نقلا عن مستشفى نانافاتي سوبر التخصصي، إن حالة باتشان مستقرة حيث يعاني من أعراض خفيفة، وتم إدخاله وحدة العزل.وكان باتشان البالغ من العمر 77 عاما قد أعلن في تغريدة عبر «تويتر» أنه أصيب بفايروس «كورونا» المستجد، وناشد أولئك الذين كانوا على مقربة منه خلال الأيام العشرة الماضية إجراء الفحصوصات.وكتب ابنه أبهيشيك باتشان (44 عاما) على «تويتر» في وقت لاحق من ذلك اليوم أنه أصيب بـ«كوفيد – 19» أيضا، وتم إدخاله إلى المستشفى، وتبين اليوم (الأحد) أن زوجة أبيشيك وابنتهما أصيبتا بالوباء.وكتب وزير الصحة بولاية ماهاراشترا، راجيش توب، على «تويتر»، إن زوجة أبيشيك باتشان، إيشواريا راي باتشان وابنتهما البالغة من العمر 8 سنوات كانت إيجابية أيضًا.وأيشواريا راي باتشان هي من أبرز ممثلات بوليوود، ويطلق على عائلة باتشان أنها «عائلة بوليوود الأولى».وقدَّم باتشان الكبير أكثر من 200 فيلم هندي على مدى العقود الخمسة الماضية.