حذرت منظمة الصحة العالمية من المصابين بفايروس كورونا ولا تظهر عليهم أعراض، إذ يشكلون خطراً كبيراً على المحيطين والمخالطين.ووفق صحيفة «إكسبريس» البريطانية، كشفت المنظمة (الأحد) علامة مميزة تظهر في طريقة كلام المصاب ما يدل على اختراق الفايروس لجسمه، وهي معاناته من التلعثم أو فقدان القدرة على الكلام، مؤكدة أنه دليل قوي على الإصابة بـ«كوفيد 19». ما يستوجب مراجعة الطبيب والحذر من مخالطته، مشيرة إلى أن التلعثم مقدمة لحدوث أعراض أكثر خطورة، مثل فقدان الحركة، وآلام حادة في الصدر، وصعوبة التنفس.يذكر أن المنظمة صنفت فقدان حاسة الشم أحد الأعراض البارزة على الإصابة بالفايروس المستجد.