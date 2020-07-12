قال ملك الأردن عبد الله الثاني، (الأحد)، إن بلاده نجحت في التعامل مع فايروس كورونا، مؤكدا أنه أصبح «تحت السيطرة» الآن.

وأضاف ملك الأردن خلال لقائه وجهاء وشخصيات من عدة محافظات أردنية، أنه «آن الأوان للتركيز بأقصى سرعة على الوضع الاقتصادي»، مشيرا إلى أن «أكبر تحد أمامنا يتمثل في الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة».

وأوضح أن «الأردنيين سيخرجون أقوى عند المقارنة مع دول الإقليم في ما يتعلق بآثار أزمة كورونا».



فيما أعلنت السلطات الصحية في الأردن، أنه لم تسجل لليوم السابع على التوالي أي إصابة محلية جديدة بفايروس كورونا في البلاد، وتم تسجيل 3 إصابات لوافدين.