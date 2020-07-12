كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الجلوس طويلا أمام الكمبيوتر للعمل أو مشاهدة الأفلام يؤثر سلبا على الصحة العامة. ووفق صحيفة «ميرور» البريطانية يؤكد الخبراء أن هناك 5 مخاطر لقضاء الساعات الطويلة أمام الشاشات منها أمراض القلب بسبب السير البطيء للدم في الأوعية الدموية ما يشكّل الخثرات الدموية، ويقلل نشاط القلب ويزيد احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، علاوة على تباطؤ الأداء العقلي بشكل ملحوظ، والإصابة بأمراض الكلى المزمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وآلام الظهر والكتفين، وضمور عضلات الساقين، لاسيما منطقة الورك التي تحتاج إلى حركة دائمة للحفاظ على مرونها وأداء وظيفتها في موازنة الجسم بالشكل المطلوب.1 قلة نشاط القلب وارتفاع الضغط2 تباطؤ الأداء العقلي بشكل ملحوظ3 زيادة مخاطرأمراض الكلى المزمنة4 الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي5 آلام الظهر وضمور عضلات الساقين