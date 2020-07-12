كان أمس الأول يوماً للمشاهير، على رغم فظاعة الموت، وتوالي ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم.فعلى غير عادتهما، ظهرا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وهما يرتديان الكمامة.ترمب اختارها سوداء اللون، تحمل شعار البيت الأبيض، فيما اختارها جونسون باللون الأزرق الذي هو لون شعار حزب المحافظين الحاكم.وفي مومباي، أعلن عملاق بوليوود أميتاب باتشان (77 عاماً) أنه وابنه الممثل أبهيشيك (44 عاماً) أدخلا المستشفى، إثر تشخيصهما بالإصابة بكوفيد-19.كما تأكدت أيضاً إصابة زوجة ابنه الممثل أبهيشيك الممثلة البوليوودية إيشواريا راي وابنتها حيث جاءت نتيجة اختبارهما موجبة.وفي البرازيل، أعلن الرئيس جاير بولسنارو (65 عاماً) أنه يدير أعمال الرئاسة من خلال مؤتمرات الفيديو، والاتصالات المرئية.وأعلن القصر الرئاسي في برازيليا أنه تم تعديل البروتوكولات، بحيث يتم القيام بأشغال الرئاسة رقمياً. لكن الرئيس ينام في غرفة نوم منفصلة حرصاً على سلامة السيدة الأولى.وأعلنت البرازيلية الأولى ميشيل بولسنارو على حسابها في إنستغرام أن الفحص عليها وعلى ابنتها من الرئيس، وابنتها من زواج سابق أثبت عدم إصابتهن بالفايروس.