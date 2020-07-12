إذا كنت تجهل عدوك، فإنك ستصدق كل ما يقال لك عنه. وتلك هي حال الناس مع وباء كوفيد-19، الذي لا يعرف عنه أحد شيئاً كثيراً، بمن في ذلك العلماء الذين أعياهم البحث عن علاج، أو لقاح، للسيطرة على تفشيه. وبعد الضجة التي أثارها 239 عالماً مرموقاً خلال الأسبوعين الماضيين، بشأن مطالبة منظمة الصحة العالمية بتحذير الإنسانية من مخاطر تفشي فايروس كورونا الجديد من خلال الهواء؛ نسبت صحيفة «التلغراف» البريطانية، في عددها الصادر السبت، إلى خبراء تحذيرهم من أنه يتعين إطفاء أجهزة تكييف الهواء لتقليص خطر تفشي الفايروس! وزادت أن باحثين بريطانيين قالوا إن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة تكييف الهواء التي تعيد تدوير الهواء نفسه داخل الغرف تزيد خطر العدوى، إذا كان هناك مصاب في المساحة نفسها.وأوضحت أن الخبراء الذين عنتهم هم أعضاء معهد مهندسي خدمات البناء، الذين تمسكوا بأن أجهزة تكييف الهواء التي ليس لديها مصدر محدد لجلب إمدادات الهواء من الخارج لداخل الغرفة يمكن أن تعيد تدوير الجزئيات الفايروسية متناهية الصغر، حتى لو كان مَن بالغرفة ملتزمين بالتباعد الجسدي.وقال زميل الأكاديمية الملكية البريطانية للمهندسين الدكتور شون فتيزجيرالد للصحيفة إن أفضل سبيل لتقليص المخاطر يتمثل في ضرورة فتح نوافذ الغرفة أثناء تشغيل التكييف الداخلي.وقال فيتزجيرالد: «الاستراتيجية الموصّى بها هي الآن: إذا كان لديك مكيف «سبليت»، فافتح النافذة، واقبل التضحية برغبتك في هواء أكثر برودة».وزاد: إذا لم تكن لديك نافذة، فلا بد من أن تطفئ تشغيل مكيف الهواء نهائياً.وكان باحثون قد أنحوا باللائمة في أبريل الماضي على وحدة تكييف الهواء، في إصابة 9 أشخاص بفايروس كورونا أثناء مأدبة عشاء، في مطعم بمدينة غوانجو، بالصين، في يناير 2020. ووردت هذه الحادثة في بحث نشرته مجلة الأمراض المُعدية الجديدة.وذكرت الورقة أن أفراد الأسرة المصابة قدموا لتوهم من مدينة ووهان لتلبية دعوة في غوانجو. وأوضحت أن أحدهم كان أصلاً مصاباً لم تظهر عليه أعراض كوفيد-19.وبعد نحو أسبوعين أصيب تسعة أشخاص، بينهم عائلة المصاب، بالفايروس.وأوضح محرر البحث أنه بما أن العلماء توصلوا إلى أن عدوى كوفيد-19 تنتقل من خلال الرذاذ، ولا يبقى الفايروس معلقاً في الهواء فترة طويلة، فليس هناك مناص من القول إن العدوى في هذه الحالة انتقلت من خلال جهاز تكييف الهواء، الذي نقل جزئيات الفايروس إلى مائدة الأسرة اللوهانية، والموائد المجاورة لها. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنها لا تستبعد أن ينتقل الفايروس عبر الهواء الخارجي. لكنها تقول أيضاً إنه لا يوجد دليل قاطع على صحة ذلك الافتراض.وإذا تأكد ذلك، فمعناه أن كوفيد-19 ينقل عدواه عبر الهواء أسوة بالسل الرئوي، والحصبة.