أوردت خبيرة بريطانية (الأحد) دليلا جديدا على أن فايروس كورونا المستجد يعلق في الهواء لمدة معينة، يبقى فيها قويا ومعديا.

وكانت منظمة الصحة العالمية اعترفت الأسبوع الماضي بوجود أدلة متزايدة بشأن احتمال انتشار فايروس كورونا المستجد عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء، نتيجة العطس والسعال.

ونقل موقع «سكاي نيوز» عن الأكاديمية في «إمبريال كوليدج» في لندن ويندي باركلي قولها إن قطرات كورونا يمكن أن تظل عالقة في الهواء بعد خروجها من أجسام البشر لمدة ساعة كاملة.

وأضافت في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية إن هناك أدلة متراكمة على أن كورونا ينتشر من خلال الجسيمات الصغيرة في الهواء، وليس عن طريق أشياء يمكن لمسها.