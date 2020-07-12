قضت عروس في مقتبل العمر فجأة، أثناء إقامة حفل زفافها في موسكو، لسبب لا يخطر على بال، الأمر الذي شكل صدمة للمدعوين والعريس السيئ الحظ.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس»، أن الوفاة حصلت فجأة نتيجة الحساسية التي تسببت بها المكسرات التي تم تقديمها للعروس والمدعوين أثناء حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة الزفاف.

وقالت إن المتوفاة كانت تعاني منذ الطفولة من حساسية مفرطة من كل أنواع المكسرات، وأبلغ أقارب الفتاة هذا الأمر للموظفين عندما حجزوا أطباقا لإقامة مأدبة الزفاف، لكن اتضح لاحقا، أن أطباقا من حلويات على الطاولات كانت تحتوي على قطع من المكسرات.

وقال أقارب العروس الضحية، إنه قبل وقوع المأساة الفاجعة، أكلت العروس بضع قطع من الحلويات، وبعدها بدأت تشعر بالاختناق.

وأفادت وسائل إعلام روسية، أن عروسا تبلغ من العمر 25 عاما توفيت الليلة الماضية في موسكو خلال مأدبة زفافها، بعدما أصيبت بعارض مفاجئ في حفل الزفاف، ولم يتمكن الأطباء الوافدون من مساعدتها وإنقاذ حياتها.