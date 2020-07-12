سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 66,281 إصابة مؤكدة و 811 حالة وفاة نتيجة فايروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفايروس في الولايات المتحدة إلى 3,173,202 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفايروس 133,66 حالة وفاة.