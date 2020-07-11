صادق رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، على حزمة تعديلات قانونية أُلغي بموجبها حد الردة وسُمح لغير المسلمين بشرب الخمور وحيازتها وبيعها، بجانب تجريم ختان النساء.

واعتبر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التعديلات الجديدة بمثابة خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العدلية، مؤكداً في تغريدة على «تويتر» أن عملية مراجعة وتعديل القوانين ستستمر لإكمال كافة التشوهات في النظم القانونية السودانية.

وطالت التعديلات حزمة من المواد كان يرى البعض أنها تحط من قدر وكرامة المرأة، حيث جرم ختان الأنثى، وتم الإقرار بحق السودانية في اصطحاب أطفالها في حال السفر للخارج دون أخذ إذن الزوج، إضافة لإلغاء المادة الخاصة بالزي الفاضح.

ومنعت التعديلات الجديدة تطبيق حكم الإعدام على من لم يبلغ سن الـ18 من عمره، واستثنت أيضا من بلغ سن الـ70 من حكم الإعدام، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم المال العام.