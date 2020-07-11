أعلن الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان اليوم (السبت) إصابته بفايروس «كورونا».

وذكرت شبكة تلفزيون «ان دي تي في» الهندية أنه جرى نقل اميتاب إلى المستشفى.

وكتب أميتاب (77 عاما) على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: «ثبتت إصابتي بفايروس كورونا وجرى نقلي للمستشفى، أسرتي والعاملون لدي يخضعون للفحوصات وفي انتظار النتائج».

وأضاف: «كل من تعامل معي خلال الـ10 أيام الماضية يجب أن يذهب لإجراء فحص فايروس كورونا».

يشار إلى أن أميتاب يعيش في مدينة مومباي، إحدى أكثر المدن الهندية تضررا من فايروس «كورونا»، حيث سجلت 91.745 حالة إصابة و5.244 حالة وفاة بالفايروس حتى الآن.