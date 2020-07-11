سقط سائح بريطاني من الطابق السابع في أحد فنادق إسبانيا على رجل آخر، فلفظا أنفاسهما معاً. وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة «ميرور» البريطانية، سقط رجل (50 عاماً) مباشرة على مواطن إسباني (43 عاماً) كان يمر بالصدفة قرب فندق الأول في منتجع «ماربيلا» الساحلي جنوب إسبانيا، ما أدى إلى وفاتهما على الفور. وقال متحدث الشرطة: يجري حاليا التحقيق فيما إذا كان السائح البريطاني، الذي لم يتم تحديد هويته، سقط أم رمى نفسه من شرفة غرفته بالطابق السابع في فندق «ميليا دون بيبي». لافتاً إلى أن الحادث وقع في الساعة 1:30 صباح السبت، وأن السائح كان يقيم في الفندق برفقة أسرته في رحلة سياحية للمنتجع الشهير الذي يقصده عدد كبير من البريطانيين.