اقترحت الممثلة المصرية سمية الخشاب فتح فصول المدارس في الصيف لتدريب الشبان والفتيات على مواجهة ظاهرة التحرش، فيما طالبت مدربي التنمية البشرية بالتبرع ببعض وقتهم لدعم هذا المشروع. وقالت في مقطع فيديو بثته (السبت) على حسابها في «انستقرام»: «أنا مستعدة للانضمام للمدربين.. لأني متعاطفة جداً مع البنات والولاد اللي لم يجدوا من يوعيهم ليدركوا خطورة سلوكهم تجاه الآخرين». يأتي ذلك على خلفية قضية تحرش أثارت الرأي العام المصري أخيراً، إذ اتهم شاب بالتعدي على عدد من الفتيات واستخدامه القوة والتهديد مع إحداهن (18 عاماً)، كما ساوم أخريات لعدم إفشاء أسرارهن ونشر صورهن على منصات التواصل.