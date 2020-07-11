بمجرد انتهاء المطرب السعودي راشد الماجد من تسجيل نصف أغاني ألبومه الجديد، فاجأ جمهوره بطرح أغنية «سنجل» بعنوان «ولهان» مساء (الجمعة) على قناته في «يوتيوب»، لتحصد خلال ساعات ما يقارب المليون مشاهدة. ويقول مطلعها: «تضيق وآمِدّ النظر للسما فوق.. واهيم بين أفلاكها يمكن ألقاك// لا انت عرفت اللي بلاني من الشوق.. ولا السما تسعها وش قد أنا أهواك». ونشر السندباد، كما يلقبه معجبوه، مقطعاً من الأغنية عبر حسابه على «انستقرام»، معلقاً: «الأغنية من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات رمز وألحان أحمد الهرمي». فيما لم يكشف الماجد ما إذا كانت «ولهان»، ضمن أغاني الألبوم الجديد المنتظر طرحه قريباً أم لا.