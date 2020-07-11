كشفت شركة «بووم سوبرسونيك» الأمريكية عزمها إطلاق طائرتها الأسرع من الصوت «إكس بي-1» في 7 أكتوبر القادم، لتبدأ رحلاتها التجريبية لاحقا في 2021. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي بليك شول، في بيان (السبت) من مقر الشركة في دنفر بولاية كولورادو: «الطائرة الأسرع في التاريخ هي الخطوة الأولى لتوفير السفر بشكل أسرع من الصوت بضوضاء أقل، ما يعني زيارات أسهل وأكبر دون معاناة مع الوقت». ووفق CNN تعتمد الطائرة تقنيات تصميم متطورة كهندسة ألياف الكربون، إلى جانب الديناميكيات الهوائية عالية الكفاءة. فيما ستتسع لنحو 55-75 مسافراً، وستستغرق الرحلة من نيويورك إلى العاصمة البريطانية لندن نحو 15 دقيقة فقط.