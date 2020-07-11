أعلنت منصة «شاهد نت» التابعة لمجموعة قنوات mbc في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنها ستعرض قريباً «الرواية الكاملة» لحادثة فيلا نانسي عجرم التي هزت المجتمع اللبناني وشغلت العالم العربي أوائل العام الحالي، من خلال فيلم تسجيلي.

وقالت المنصة في تقديمها للفيلم إنه «سيعرض التفاصيل الكاملة للقصة التي تحولت إلى قضية رأي عام، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون إجابات حاسمة»، مؤكدة أن نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم سيشاركان في الفيلم التسجيلي لحادثة فيلتهما في نيو سهيلة في لبنان، والتي تعرضت لمحاولة سرقة من محمد حسن موسى، في شهر يناير الماضي، وفق رواية الزوجين، وانتهت بإطلاق النار ومقتل الموسى على الفور على يد الهاشم، الذي أحاله الادعاء العام اللبناني إلى التحقيق بعد الحادثة، بتهمة القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

فيما أحدثت القضية حالة من الجدل، كون القتيل سوري الجنسية، وهو ما أثار حفيظة البعض، إذ وصل الأمر إلى اتهام أقاربه بأن جنسية القتيل أثرت في سير وعدالة التحقيقات، فيما استغل آخرون الحادثة لوصف السوريين بالمجرمين، وهو ما دفع فنانين سوريين للهجوم على الزوجين. ووفق قناة «إل.بي.سي»، كشفت التحقيقات أن القتيل بحث عن الفنانتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما ما يثير العديد من التكهنات!.