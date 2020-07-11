يُعد «فيتامين د» عنصرا مهما لكل العمليات الحيوية بالجسم خصوصا الجهاز المناعي وصحة العظام. ووفق اختصاصية التغذية المصرية عبير أبو رجيلي في لقاء تلفزيوني (الجمعة)، فإنه يتوفر في العديد من الأغذية، منها المأكولات البحرية «الأسماك وثمار البحر» التي تعد أغنى مصادره، ما ينصح معه بإدراج التونة، السردين، المحار، الجمبري لمائدتك مرتين أسبوعيا على الأقل. فيما يعد الفطر أحد أغنى الأغذية بهذا الفيتامين، مثل صفار البيض، مع ضرورة التعرض لأشعة الشمس يوميا ولمدد قصيرة بعيدا عن الفترة من 12 ظهرا -4 عصراً، وأخيرا الاستعانة ببدائل الحليب كحليب الصويا وحليب اللوز في محاربة نقص (فيتامين د).