نشر فريق من الباحثين من جامعة هيوستن وجامعة تكساس وشركة ميديستار، بحثا في مجلة «Journal Material Today Physics»، يوضح تفاصيل تصميم فلتر هواء يحتجز فايروس كورونا «كوفيد-19» ويقتله على الفور.

وبحسب موقع «RT» نقلا عن «فوربس»، فإن آلية عمل التصميم تتمثل في التسخين الفائق لفيلتر رغوي من النيكل إلى 200 درجة مئوية (392 درجة فهرنهايت) كجزء من نظام تطهير الهواء الساخن، فيما ذكر مؤلف مشارك في الورقة البحثية، أنه سيتم تركيب فلتر متخصص كجزء من نظام ترشيح الهواء للمستشفيات والمدارس والطائرات والمطارات والمطاعم.

وبحسب الموقع، ففي الوقت الذي تشير الأدلة إلى أن فايروس كورونا قد يبقى في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات، أظهرت نتائج الدراسة البحثية أن الفلتر يزيل ويقتل بشكل فعال، بنسبة 99.8%، الجسيمات الفايروسية SARS-CoV-2، إذ من المنتظر أن يساعد ذلك الفنادق والسفن السياحية والمنازل والمكاتب على تقليل مخاطر التعرض للإصابة بشكل كبير.