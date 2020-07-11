يعلق ملايين البشر حول العالم آمالهم على لقاح ما أو علاج يطل بشكل فعال، واضعاً حداً للفايروس الذي اجتاح العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي.

وعلى الرغم من تسابق عشرات الشركات والمؤسسات حول العالم من أجل التوصل إلى لقاح ضد كورونا، إلا أن الأنظار تتوجه إلى الخريف القادم بعد تصريحات كثيرة ألمحت إلى أن الفرج آت مع هذا التاريخ.

والجديد اليوم جاء من معهد بلجيكي، حيث أمل معهد «ريغا» وهو مختبر بلجيكي في إطلاق تجربة سريرية للقاح مضاد لفايروس كورونا المستجد، بعدما أكد علماء في جامعة لوفان أنهم طوروه وبدا واعدا، بحسب موقع «العربية».

كما أن اللافت هذه المرة أن اللقاح الذي أعطاه المطورون اسم «ريغا فاكس» نسبة للمختبر الذي من المقرر أن تجري فيه الأبحاث والتجارب، مقتبس عن لقاح قديم كان يستخدم ضد الحمى الصفراء.

وأعلن الفريق المختص أن هذا هو أول اختبار «أثبت نجاحه على حيوانات المختبر».

بدوره، قال كاي دالمير، أحد الباحثين الذين عملوا على اللقاح: «إذا سارت الأمور حسب الخطة، فإننا نريد أن نبدأ التجارب السريرية البشرية الأولى قبل نهاية العام».

فقد قام الباحثون البلجيكيون أولاً بتجريب لقاح فايروس كورونا على فئران الهامسترز، من خلال مجاريهم الهوائية لاختبار عدوى رئوية مشابهة للتي تحدث في الحياة الطبيعية خلال الجائحة، ولاحظوا أن الهامستر المحصن باللقاح المقتبس من لقاح الحمى الصفراء لم يعط أي أثر لفايروس كورونا المستجد الذي حقن به مسبقا.

كما انتبهوا إلى أن جرعة واحدة من اللقاح كانت كافية وأن العديد من الحيوانات تم تحصينها بالفعل بعد 10 أيام فقط من التطعيم.

في السياق أيضاً، لفت الباحث يوهان نيتس أستاذ علم الفايروسات في جامعة لوفان البلجيكية ورئيس العمليات في مختبر ريغا، شارحاً: «بدأنا العمل على ثمانية نماذج أولية بعد وقت قصير من 12 يناير، عندما شارك الباحثون الصينيون الشفرة الوراثية للفايروس عبر الإنترنت»، وتابع: «نحن سعداء بالنتائج، على الرغم من أنه لا يزال هناك طريق طويل».