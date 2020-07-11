أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، (الجمعة)، جدلاً واسعاً على منصات السوشيال ميديا بعد نشرها صور المتحرشين بها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، معلقة «تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه على ألفاظ خادشة».

وأكدت رانيا أنها ستواصل فضحها للمتحرشين، والأشخاص الذين يسيئون لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أنها ستتقدم ببلاغ رسمي ضد الأشخاص الذين قامت بنشر صورهم، بعد أن تحرشوا من خلال الرسائل.

وكانت رانيا كشفت تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حال التعرض لذلك.