أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم (الجمعة) أن فريق من خبراء المنظمة توجهوا في مهمة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في مؤتمر صحفي: إن الفريق المكون من خبيرين سيقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال لتحقيق واسع حول منشأ فايروس كورونا «كوفيد - 19»، ومعرفة الحيوان الذي نقله إلى الإنسان، وما إذا كان الانتقال قد تم مباشرة من الخفافيش أم عبر أنواع وسيطة من حيوانات أخرى.

وأوضحت أن الفريق سينسق مع السلطات الصينية حول تفاصيل المواقع التي ستزورها لجنة التحقيق لجمع المعلومات، مشيرة إلى أن اللجنة مستقلة وستختار أعضاءها، ولن يشارك في اللجنة أي موظف من المنظمة.