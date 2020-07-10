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استكملت الهيئة العامة للترفيه حفلات الصيف «مكملين معاكم» التي تهدف لإسعاد الناس داخل بيوتهم، بحفل مميز أحياه سلطان الطرب جورج وسوف، عاد من خلاله «أبو وديع» للساحة الفنية بعد انقطاع طويل، وتم بث السهرة مباشرة للجمهور عبر «شاهد».وفي حفل هيئة الترفيه وروتانا، غنى الوسوف نحو الساعتين أجمل أغاني مشواره الفني ملبياً طلبات الجمهور الذي تواصل معه عبر حساباته الشخصية وحسابات روتانا على مواقع التواصل الاجتماعي، متنقلا ما بين الطربي والفلكلوري والإيقاعي والرومانسي «صابر وراضي، بستنى باليوم واليومين، قلب العاشق ، الصبر طيب، خسرت كل الناس، يا عيني آه، طبيب جراح، علم قلبي الشوق، قدك المياس، مسعد يا تنور، قبل الوعد، يا منيتي، قلب العاشق، الفرقة صعبة، نسيت النوم، اسمعوني، يا أغلى من أيامي، أي دمعة حزن، وشكر بكر».ويعد هذا الحفل هو الأول لجورج وسوف «أونلاين»، كما أنه الأول مع هيئة الترفيه وروتانا في عهده الجديد، حيث كشف بشفافية عن مشاعره قائلا: «لا أخفيكم إن تجربة الأونلاين بالنسبة لي جديدة، لكن عندي فرحة كبيرة بقلبي أني أتواصل مع حبايبي وأغنيلهم مباشرة وأفرحهم وأفرح بيهم».وأضاف: «يشرفني العمل مع هيئة الترفيه بالمملكة، خصوصا أن المستشار تركي آل الشيخ أخ وصديق غال على قلبي، ورجل مميز بكل ما للكلمة من معنى».وكشف جورج وسوف أن لديه أعمالاً غنائية جديدة انتهى منها، أحدها سيطلقها قريبا عبر السوشيال ميديا، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.