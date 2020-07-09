بعد تجاوز الأربعين، يتراجع النظام البصري بشكل ملحوظ، إذ تتلاشى حساسية الشبكية ورؤية الألوان تدريجيا. ووفق دراسة أجراها معهد طب العيون بكلية جامعة لندن، سعى الباحثون لوقف هذا التراجع أو عكس اتجاهه، لإعادة تشغيل الخلايا التالفة في شبكة العين. بتعريضها لدفعات قصيرة من الضوء ذي الموجات الطويلة. وتقول الأستاذة بالمعهد جلين جيفري: تبدأ شيخوخة العين بسبب انخفاض أعداد الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة (إي تي بي) وتعزيز وظيفة الخلايا. ولإعادة تحسين أدائها تم توجيه موجات من الضوء الأحمر العميق بأطوال تتراوح بين 650 و1000 نانومتر، ما أدى إلى عودة كفاءتها لإنتاج الطاقة. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، شملت الدراسة 2400 من الذكور والإناث، أعمارهم بين 28 و72، وأثبتت التجربة استفادة من تخطوا الـ40 من التقنية وتحسن درجات الرؤية بنسبة 95%. وقدمت جيفري 5 نصائح لحماية العين، هي: ارتداء النظارات الطبية بشكل دائم، تبعاً لإرشادات الطبيب. والاستعانة بالنظارات الشمسية لتجنب الأشعة فوق البنفسجية، واعتماد نظام غذائي صحي غني بفيتامينات A ،C ،E لاحتوائها على مضادات أكسدة تساهم في تقوية البصر، علاوة على الابتعاد عن التدخين كونه يؤدي لالتهاب القزحية، والسيطرة على مستويات ضغط الدم والسكري، وأخيرا ممارسة التمارين الرياضية بشكل دائم، ما يساهم في تنشيط الدورة الدموية وحماية العين، وإجراء فحوصات على النظر دوريا كل 6 أشهر.