على رغم تشكيكه السابق في إمكانية الحصول على لقاح فعال قبل نهاية العام الحالي، أعرب كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي (الخميس) عن أمله في جاهزية لقاح لفايروس كورونا المستجد نهاية 2020 أو بداية 2021.

وكان فاوتشي شكك في إمكانية التوصل إلى لقاح فعال قبل نهاية العام الحالي، قائلا إنه «لا يوجد ضمان بأن الولايات المتحدة ستمتلك لقاحا فعالا ضد فايروس كورونا المستجد بحلول بداية العام القادم».

وقال فاوتشي في شهادة أمام الكونغرس في نهاية يونيو الماضي «إن العلماء متفائلون بحذر بأننا سنعرف مدى الفعالية» بحلول ذلك الوقت.

وأضاف فاوتشي أنه يشعر بالقلق من ارتفاع عدد الإصابات في أكثر من نصف الولايات الأمريكية، بما في ذلك أريزونا وفلوريدا وتكساس.

وأوضح أن هناك «ظاهرة الكل أو لا شيء» المقلقة، حيث يتم إما إغلاق الولايات بالكامل أو إعادة فتحها سريعا فقط لرؤية الناس يتكدسون في الحانات ويتجاهلون جميع توصيات الصحة العامة.

وفاوتشي من أبرز أعضاء فريق عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتخصص في مكافحة فايروس كورونا المستجد.

وفي الوقت ذاته، قال فاوتشي إنه يجب الالتزام بإجراءات الصحة العامة، مثل ارتداء القناع، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغسل اليد بصورة متكررة، موضحا أن تلك الإجراءات لازمة لإعادة فتح آمن للاقتصاد.