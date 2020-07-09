أغلقت بلدية رأس الخيمة في الإمارات مطعما لترويجه وبيعه بشكل «مضلل» ساندوتش «برغر غوريلا» بقيمة 3000 درهم، ووضعه في بيان تجاري على منتجات لا تطابق الحقيقة.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي إن الفرق التفتيشية قامت بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الإعلان الترويجي الذي ثبت عدم صحة ما تمت الإشارة إليه في الإعلان الترويجي.

وكان مالك مطعم في رأس الخيمة نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يروج لوجبة برغر غوريلا بقيمة 3000 درهم، ما أثار استياء رواد التواصل الاجتماعي.