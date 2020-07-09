أكدت أخصائية التغذية الخبيرة الدكتورة فارفارا زارودينا أن الشوكولاتة تعد من أغنى مضادات الأكسدة ولها تأثير إيجابي في المناعة.

وأشارت إلى أن نتائج البحوث والدراسات أظهرت أن الشوكولاتة هي أكثر المنتجات استهلاكا، لما فيه من أسباب عاطفية، وعند تناول الشوكولاتة ينشّط الدماغ هرموني المتعة والسعادة الدوبامين والسيروتونين.

وأضافت أن الشوكولاتة تحتوي على الكاكاو، وأكثر من 200 مركب لها تأثير إيجابي في الجسم، مثل مركبات الفلافونويد. وهذه المركبات مضادات قوية للأكسدة، ولها تاثير إيجابي في عملية تخثر الدم وتحمي الجسم من الجذور الحرة، وفقا لصحيفة «نوفوستي».



من جانب آخر، تحتوي الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر، ما يقلل مفعولها الإيجابي، وتفقد الشوكولاتة خلال عملية الإنتاج الكثير من مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة الموجودة في الكاكاو. لذلك تجري حاليا محاولات لتقليل نسبة هذا الفقدان، وتقليل كمية السكر فيها، دون أن تفقد طعمها.

وتشير الخبيرة إلى أن الشوكولاتة قد تسبب الإدمان كبقية المواد الغذائية، وتقول: «هذا ينعكس على الوزن والحالة الصحية وحالة البشرة والمظهر الخارجي، لذا لا يجوز الإفراط في تناول الشوكولاتة، بل يجب تناولها باعتدال، لا سيما المُر منها».