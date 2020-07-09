عادت مبادرة عمار بمسماها الجديد «جائزة عمار»، التي تقيمها جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة وبنسخة استثنائية هذه المرة؛ مراعاة للظروف الراهنة التي تسببت بها جائحة كورونا والتي أوقفت العالم بكامله ولكنها لم توقف إرادة جمعية الإرادة.

ونظم القائمون على الجائزة مسابقة بشكل استثنائي يكون فيها التنافس بمشاركات الموهوبين من ذوي الإعاقة والأصحاء معاً دون التفرقة بينهم في المسارات بحيث تكون المنافسة حول أفضل المشاركات فيما يخص جائحة كورونا.

وعادت هذه الجائزة بشكل عصري إذ تعودنا في المواسم الثلاث السابقة أن تكون الجائزة عبر رحلة سندبادية حول المملكة لاكتشاف المواهب ولكن في الموسم الاستثنائي لعام 2020 تقرر أن تتغير طريقة الجائزة حيث ستكون اللجنة مجتمعة من خلال منصة بث مباشر عبر يوتيوب وتويتر بعد أن تقدم للجائزة أكثر قرابة 12 ألف مشاركة من خلال إرسالها من قبل الموهوبين عبر موقع الجمعية الالكتروني وعلى أن تكون هناك مراحل للتصفية من خلال لجنة أولية أنهت أعمالها الأربعاء الماضي، ولجنة نهائية بدأت أعمالها اليوم (الخميس) كتصفية أولية ومن ثم التصفية الثانية يوم الأحد القادم على أن تكون النتائج النهائية يوم الخميس القادم مت خلال اللجنة التي ضمت د.عمار بوقس، أحمد الشقيري، قصي خضر، حبيب الحبيب، دارين البايض.

وسيكون مجموع الجوائز المقدمة لأصحاب المراكز الثلاثة 85 ألف ريال بعد أن رأت إدارة الجمعية زيادة عدد الفائزين من اثنين إلى ثلاثة نظير قوة المنافسة.