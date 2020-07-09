تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية (الأربعاء)، من ضبط شاب خريج شريعة وقانون؛ لاتهامه بقتل شقيقه ودفن جثته داخل منزله بقرية «بني شبل» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.



وتعود تفاصيل الواقعة بحسب موقع «اليوم السابع»، إلى تلقي مديرية أمن محافظة الشرقية إخطارًا من المباحث الجنائية، بورود بلاغ من صيدلي، مقيم بقرية «بني شبل»، باختفاء شقيقه ويعمل نقاش، منذ أسبوع.

وبالانتقال وسؤال شقيقهما الثالث، أفاد بأن شقيقه المتغيب سافر منذ فترة، وهو ما نفاه صاحب البلاغ.

وبتضييق الخناق على الأخ الأكبر اعترف بقتله لشقيقه بعدة طعنات بدعوى تشاجرهم الدائم، وأنه تخلص من الجثة بدفنها في حفرة داخل إحدى غرف منزل، تحت الإنشاء، خشية افتضاح أمره.

وجرى استخراج الجثة بإرشاد المتهم، والتي كانت في حالة تحلل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.