رغم اعترافه بتملكه الغضب لسخريتها من وشم ذراعه، أكد نجم هوليوود جوني ديب أنه لم يصفع زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد، خلال وقوفه أمام المحكمة العليا في لندن (الأربعاء). وبعد إدلائه بشهادته في اليوم الثاني من دعوى تشهير أقامها ضد صحيفة «صن البريطانية» سألته محامية الصحيفة عن حادثة وقعت في منزل هيرد في مارس 2013 حين «عاد لمعاقرة الخمر» وقيل إنه ضربها.وقالت المحامية ساشا واس إن ديب، الذي عاد للإسراف في شرب الخمر مرة أخرى بعد أن ابتعد عنه شهورا، تملكه الغضب عندما سخرت من وشم كان قد غيره من «وينونا إلى الأبد»، في إشارة إلى صديقته السابقة الممثلة وينونا رايدر إلى «وينو إلى الأبد». وذكرت ساشا أنه صفعها بعد ذلك 3 مرات. بينما رد ديب: «هذا غير صحيح. لم يحدث. نعم غضبت لكن لم تحدث أي مشادة بسبب وشومي».ويقاضي ديب مؤسسة نيوز جروب نيوسبيبرز ناشرة صحيفة صن، ومحررها التنفيذي دان ووتون بسبب مقال كتبه وصف فيه الممثل بأنه «يضرب زوجته» بناء على ادعاءات الممثلة هيرد. وتقول الصحيفة إن روايتها صحيحة وإن هيرد (34 عاما) ذكرت أن ديب لكمها وصفعها وركلها أثناء نوبات عنيفة كانت تنتابه بسبب الغضب والغيرة، وزاد من حدتها تناوله للكحول والمخدرات، ما جعلها تخشى على حياتها.واتهم ديب (57 عاما) هيرد، التي حضرت المحاكمة أمس بالكذب، قائلا إنها هاجمته وتسببت في قطع إصبعه خلال عراك بينهما. نافيا تحوله إلى «وحش» تحت تأثير الممنوعات. فيما يتوقع محامون أن يستمر نظر الدعوى 3 أسابيع.