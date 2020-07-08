طوّر «إنستغرام» تقنية جديدة عبر خيار «الدبوس» تمكّن المستخدم من تثبيت تعليقاته المهمة أمام الجميع. وأكد موقع «إنغادجيت» التقني أن الميزة الجديدة تتيح التحكم في التعليقات والمحادثات الدائرة حول الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين. واختبرت الميزة الجديدة في مايو الماضي، لكن «إنستغرام» طرحها أخيرا في التحديث الجديد للتطبيق لكل المستخدمين، إذ طرح «الدبوس» بجانب أيقونات الرد والإبلاغ أو حذف التعليق. وعند اختيار التثبيت ستجد التعليق ارتفع إلى أعلى قسم التعليقات، التي يمكنها أن توجه التعليقات تجاه وجهة نظر معينة أو تجلب لك المزيد من الشهرة إذا كان صاحب التعليق من المشاهير.