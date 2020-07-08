بتغريدة على حسابه في «تويتر»، أعلن الناقد الفني محمد سلامة، زوج الفنانة والإعلامية مروة سالم، إصابته بفايروس كورونا، مبديا دهشته من تعرضه للإصابة، لاسيما أنه اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة. وكتب سلامة الذي وصف الفايروس المستجد بـ«اللعين» (الأربعاء): «لا توجد طريقة لأخبركم أنني أصبت بفايروس كورونا اللعين.. ولكنه حصل». وعلق عدد من متابعيه على التغريدة بالدعوات والأمنيات بالشفاء، فيما حاول البعض أن يشد من أزره لمقاومة الفايروس، إذ طمأنه أحد المغردين قائلا: «ألف لابأس عليك وبحول الله شدة وتزول.. اليوم ولله الحمد أكملت 13 يوم عزل، مهما حاول الشخص ألا يصاب وأخذ احتياطاته فلا شيء يقف أمام الأقدار».