حصد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 145 ألف مشارك لأول فيديو ينشره على «تيك توك»، هنأ فيه الناجحين في شهادة الثانوية العامة. وظهر ماكرون في حديقة القصر الرئاسي (الأربعاء)، قائلا: «تهانينا لجيل عالم ما بعد كورونا، لقد أتى نجاحكم نتيجة عملكم». وتابع: «خضتم سنة خارجة عن المألوف، وقضيتم أسابيع طويلة بالمنزل، وحرمتم من أصدقائكم والدراسة الطبيعية.. جيلكم أمام عالم ينبغي ابتكاره من جديد ليكون أقوى وأكثر تضامنا ومراعاة للبيئة.. سأبذل المستطاع من موقعي لتعمل الحكومة على أن يكون العالم أفضل». يذكر أن ماكرون اعتاد على التواصل عبر المنصات من «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» و«ليكند إن»، قبل انضمامه لـ«تيك توك».